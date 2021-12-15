Американские пограничники применили оружие для задержания машин с предположительно российскими мигрантами

На мексиканско-американской границе пограничник стрелял в автомобили, которые пытались прорваться в США. Предположительно, в них были 18 россиян. Фото: REUTERS

О применении оружия для задержания нескольких автомобилей с мигрантами, пытающимися въехать в США из Мексики, заявили американские пограничники. По сообщениям погранслужбы, в машинах находились 18 человек. Предположительно это граждане России.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 декабря, сообщили в ведомстве. Два автомобиля с мигрантами пытались на большой скорости пересечь мексикано-американскую границу около населенного пункта Сан-Исайдро, сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля США открыл огонь. Автомобили столкнулись и остановились. Оказалось, что в джипе «Форд» и седане «Мерседес» ехали 18 нелегальных мигрантов, в том числе семеро детей.

Сообщается, что нелегалы – граждане России. Люди не пострадали, двое из них получили небольшие ушибы.

Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в попытке перевезти через границу нелегальных иммигрантов. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее на kp.ru сообщалось, как мигранты пытаются проникнуть в Европу в шасси самолетов.