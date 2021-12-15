Суд арестовал владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева до 14 февраля 2022

Президент ЗАО "Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев Фото: Данил Айкин/ТАСС

Суд Кемерово отправил под арест председателя совета директоров компании «СДС-Уголь», владеющей шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области. Собственник шахты заключен под стражу до 14 февраля 2022.

Как заявил адвокат Михаила Федяева, защита намерена обжаловать приговор. В ходе заседания предприниматель не признал свою вину, отметив, что не знает, как он мог бы повлиять на произошедшее в шахте. Защита просила суд отправить Федяева под домашний арест.

Напомним, ранее до 25 января 2022 были заключены под стражу главный инженер шахты «Листвяжная» и технический директор компании «СДС-Уголь».

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.