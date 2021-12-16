В итоговой декларации саммита «Восточного партнерства» нет упоминаний о санкциях против России

В Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства» Фото: REUTERS

В итоговой декларации саммита «Восточного партнерства» нет упоминаний ни о санкциях против России из-за ситуации на Украине, ни о пресловутой «российской агрессии», о которой постоянно заявляют в Киеве и западных странах. В 24-страничном заявлении участников прошедшей в Брюсселе встречи вообще наша страна не упоминается.

«Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах», - приводит ТАСС единственное место в тексте документа, которое косвенно касается ситуации вокруг Украины.

Итоговая декларация саммита, в основном, посвящена «новым приоритетам и целям» государств, участвующих в программе «Восточного партнерства».

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на этой встрече в Брюсселе обсуждали «нашу общую обеспокоенность наращиванием военных сил России на границах с Украиной», и что ЕС «готов решительно отреагировать на любую агрессию в отношении Украины», передает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что несколько крупных стран Евросоюза, в том числе Франция и ФРГ, выступили против новых санкций в отношении России из-за слухов о возможном военном конфликте с Незалежной.