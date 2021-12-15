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Политика15 декабря 2021 9:40

Bloomberg: Германия и Франция не поддерживают новые санкции против России

Часть участников Евросоюза отдают предпочтение переговорам
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Евросоюзе нет единой позиции по возможным санкциям против России

В Евросоюзе нет единой позиции по возможным санкциям против России

Фото: REUTERS

Несколько крупных стран, входящих в Европейский союз, выступили против введения новых санкций в отношении России из-за слухов о возможном военном конфликте с Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации американского средства массовой информации, Германия и Франция находятся в числе стран, которые не поддерживают санкционное давление на Российскую Федерацию. Они выступают за проведение переговоров, утверждают журналисты.

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся "вторжении" на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.