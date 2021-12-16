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В мире15 декабря 2021 23:31

Televisa: США обещают награду в 5 млн долларов за информацию о сыновьях наркобарона Хоакина Гусмана

Американские власти считают, что четверо детей «Коротышки» сейчас занимают высокое положение в иерархии мексиканского наркокартеля «Синалоа»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США обещают награду в 5 млн долларов за информацию о сыновьях наркобарона "Коротышки"

США обещают награду в 5 млн долларов за информацию о сыновьях наркобарона "Коротышки"

Фото: REUTERS

Американские власти предложили вознаграждение в размере пять миллионов долларов за информацию о том, где могут находиться четверо сыновей бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного как «Эль-Чапо» (Коротышка), передает телеканал Televisa.

По версии правоохранительных органов США, наследники известного наркобарона, который отбывает наказание в тюрьме, сейчас занимают высокое положение в иерархии преступного сообщества. Все четверо обвиняются в торговле наркотиками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США объявил, что американские власти готовы выплатить пять миллионов долларов за сведения, которые помогут поймать и привлечь к ответственности перед законом четверых мексиканских наркоторговцев, влиятельных членов наркокартеля «Синалоа», в том числе брата Хоакина Гусмана.