США объявили награду за информацию о четырех наркобаронах

Госдепартамент объявил, что США заплатят по 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке четырех наркобаронов Фото: REUTERS

Американские власти объявили, что готовы выплатить крупную сумму за информацию, которая поможет поймать и привлечь к ответственности перед законом четверых мексиканских наркоторговцев, влиятельных членов наркокартеля «Синалоа», сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Пять миллионов долларов может получить каждый, чьи сведения помогут арестовать Аурелиано Гусмана – брата бывшего главаря «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного как «Эль-Чапо» (Коротышка), а также троих братьев по фамилии Салгейро-Неварес – Руперто, Ходе и Хериберто.

Всех четверых в Штатах, в частности, обвиняют в торговле фентанилом – наркотическим веществом, передозировка которым случается чаще всего в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самого «Коротышку» в июле 2019 года приговорили к пожизненному лишению свободы плюс дополнительно еще 30 лет тюрьмы.