Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика15 декабря 2021 23:59

Глава МИД Ирана объяснил отсутствие прогресса в переговорах по ядерной сделке незаинтересованностью Запада

Об этом иранский министр заявил во время телефонного разговора с генсеком ООН
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем сказал, что одной из главных причин «медленного прогресса» в венских переговорах по ядерной программе Тегерана стало «отсутствие инициативы у западной стороны».

При этом, по словам главы иранского МИД, делегация Ирана представила два проекта соглашения по вопросу отмены санкций и ядерной программе, оба документа соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Эти документы, как считает Амир Абдоллахиан, могут стать основой для прочного соглашения».