Глава МИД Ирана объяснил отсутствие прогресса в переговорах по ядерной сделке незаинтересованностью Запада

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем сказал, что одной из главных причин «медленного прогресса» в венских переговорах по ядерной программе Тегерана стало «отсутствие инициативы у западной стороны».

При этом, по словам главы иранского МИД, делегация Ирана представила два проекта соглашения по вопросу отмены санкций и ядерной программе, оба документа соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Эти документы, как считает Амир Абдоллахиан, могут стать основой для прочного соглашения».