В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий

В Госдуму РФ внесен законопроект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственную думу внесен законопроект, который устанавливает для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Председатель комитета Совфеда заявил, законопроект распространяется для всех должностных лиц местного самоуправления, замещающих муниципальную должность, или заключивших контракт. Речь идет о лицах, наделенных «в соответствии с уставом муниципального образования исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения или по организации деятельности органа местного самоуправления».

Документ, как отметил один из авторов, направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России и подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.

Напомним, накануне Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о праве губернаторов избираться более двух сроков подряд.