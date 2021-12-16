Вильфанд предупредил жителей Москвы о "циклонище" с похолоданием до минус 21 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

С понедельника, 20 декабря, в Москве начнется аномальное похолодание с понижением температуры до 17-21 градуса мороза, что будет обусловлено крупным циклоном. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять», -приводит ТАСС слова синоптика.

Согласно прогнозам, понижение температуры в ночь на понедельник, 20 декабря, будет до минус 6-11 градусов, такая же температура ожидается и днем. На следующий день, 21 декабря, похолодание усилится, и погода станет «по-настоящему холодной», когда температура ночью будет минус 16-21 градус, а днем - минус 12-17 градусов.

«Предварительные расчеты говорят, что и в среду повышения температуры ожидать не стоит», - предупредил специалист, уточнив, что такой температурный фон на 5-6 градусов ниже нормы.

Напомним, в минувший понедельник, 13 декабря, на Москву обрушился сильнейший за 32 года снегопад. В столице выпало 20% месячной нормы осадков.