Заполненность газохранилищ в Германии опустилась до исторически низкого уровня Фото: REUTERS

Газовые хранилища в Германии заполнены ниже уровня в 60%, что является исторически низким показателем за последние несколько лет. Такое заявление в четверг, 16 декабря, сделал исполнительный директор немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

«Уровень заполненности упал ниже 60%-ной отметки», - заявил директор ассоциации газете Handelsblatt, уточнив, что на данный момент он составляет примерно 59%, что является «исторически низким уровнем» по сравнению с предыдущими годами.

Блешке отметил, что «настоящая зима еще впереди», призвав обращаться бережно «со сравнительно небольшими запасами». По его словам, если отбор газа из хранилищ будет на таком же уровне, заполненности хранилищ «станут очень низкими» в феврале этого года.

Как передает Handelsblatt, для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер для закупки природного газа, который представляет собой рыночный механизм обеспечения поставок газа. Подача заявок для участия заканчивается в пятницу, 17 декабря. При этом в Минэкономики Германии такой тендер назвали «обычным процессом».

Напомним, в минувший вторник, 14 декабря, цена газа в Европе превысила 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября.