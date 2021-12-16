В Центре Гамалеи заявили о высоком риске распространения «омикрона»

Центр Гамалеи заявил о высоком риске распространения «омикрона» Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил о высоком риске распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Он призвал власти России уже сейчас принимать меры для обеспечения безопасности граждан.

По словам Логунова, в Великобритании 40% случаев заражения коронавирусом приходится на новый штамм. Практически аналогичная ситуация в Норвегии. Специалист уточнил, что напряженность из-за пандемии не спадает.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусной инфекцией Дэвид Набарро заявил, что новый штамм «омикрон» удваивает случаи заражения каждые два-три дня. Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели, уточнил он. По мнению Набарро, высокая скорость распространения может привести к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинские учреждения. А это, в свою очередь, может привести к росту смертности.