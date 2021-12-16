YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch в день запуска телевещания. Фото: Telegram-канал RT.

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания в четверг, 16 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал RT, где отметили, что в этот момент на канале шла прямая трансляция эфира.

Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян хаявил, что Russia Today запускает новый новостной канал на немецком языке - RT DE, который будет работать круглосуточно. Уточнялось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы.

«YouTube заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Напомним, ранее видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT: RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности восстановления, обвинив их «нарушении правил сообщества».