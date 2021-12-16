Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 декабря 2021 9:54

Песков сообщил, что Путин открыт для переговоров с Зеленским

Ранее президент Украины заявил, что намерен использовать ситуацию вокруг газопровода "Северный поток – 2" для организации встречи с российским лидером
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности о возможности перегововоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако российский лидер открыт для диалога.

- Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть: а - понятен, b - подготовлен, с - ориентирован на достижение конкретного результата, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что намерен использовать ситуацию вокруг газопровода "Северный поток – 2" для организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. На этих переговорах, считает политик, могли быть решены вопросы некоторые вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом Зеленский выразил неуверенность, что Путин "услышит" его. Вместе с тем Зеленский отметил, что Киев выступает за разные форматы переговоров с Москвой.