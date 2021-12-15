Зеленский намерен использовать ситуацию вокруг «Северного потока – 2» для встречи с Путиным Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что намерен использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2» для организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. На этих переговорах, считает политик, могли быть решены вопросы некоторые вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где могли бы быть какие-то подвижки в выполнении Минских соглашений или другие шаги для окончания конфликта. Я не уверен, что он меня услышит», – сказал украинский лидер.

Вместе с тем Зеленский отметил, что Киев выступает за разные форматы переговоров с Москвой.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины допустил проведение референдума по Донбассу. Он также заявил, что для прямого обсуждения вопросов Донбасса с президентом России может появиться отдельный формат переговоров.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что подготовка к переговорам Путина и Зеленского пока не ведется.