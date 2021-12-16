Захарова назвала бан немецкого Youtube-канала RT «толченым стеклом, подсыпанным в туфли»

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала блокировку немецкого Youtube-канала RT DE.

По словам Захаровой, она не была удивлена такому поступку со стороны руководства видеохостинга.

- Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто - толченым стеклом, подсыпанным в туфли, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства у себя в Telegram.

Напомним, блокировка произошла в четверг, 16 декабря, в день запуска канала. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира. Телеканал выясняет причины случившегося. Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщала, что канал должен был работать круглосуточно. Уточнялось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы.