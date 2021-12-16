Столтенберг заявил, что НАТО не считает поддержку Украины угрозой для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, отметив, что новая стратегическая концепция альянса подчеркнет важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины», обеспечивая поставки разных видов военного снаряжения, в том числе системы противодействия беспилотникам и зимнюю одежду.

«Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику. Поддержка альянсом Украины не несёт угрозы России», - заявил генсек НАТО на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Столтенберг также заявил, что решение о приеме Украины в альянс будет приниматься только 30 странами альянса.

Напомним, накануне британский журналист заявил о дестабилизирующих действиях стран НАТО, отметив, что Запад должен признать свою роль в кризисе на Украине и перестать демонизировать Россию.