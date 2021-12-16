Столтенберг заявил, что НАТО продолжает расширение, несмотря на протесты России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс продолжает расширение, несмотря на протесты Москвы. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, отметив, что альянс уже принял Черногорию и Северную Македонию.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», - сказал генсек НАТО на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Москвой, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года.

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг также заявил, что альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы, отметив, что новая стратегическая концепция альянса указывает на важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины», обеспечивая поставки разных видов военного снаряжения.