В Google назвали причину запрета немецкого RT

В Google заявили, что канал RT на YouTube был удален "за обход ранее наложенных ограничений" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Google объяснили, что YouTube заблокировал RT auf Sendung, канал немецкой версии российского телеканала RT из-за повторения нарушений, найденных у оригинального.

"Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube", - сообщили в компании изданию "Газета.ru".

В Google отметили, что канал RT auf Sendung был удален "за обход ранее наложенных ограничений".

Напомним, руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил новый канал в день запуска телевещания, сообщает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответ на удаление двух YouTube-каналов RT.

"Готовим комментарий на этот счёт. Он понравится всем, особенно немецким журналистам", - цитирует Life.ru представителя дипведомства.