Регулятор ФРГ сообщил, что не примет решение по «Северному потоку — 2» в первой половине 2022 года

В Германии сообщили, что регулятор не примет решение по «Северному потоку — 2» в первой половине 2022 года Фото: REUTERS

Регулятор ФРГ раскрыл подробности о сроках принятия решения по сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Как пишет агентство Bloomberg, регулятор сообщил, что в первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 принято не будет. Замедление процесса в организации объяснили тем, что пока не получили все необходимые документы для продолжения процесса сертификации.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила, что пока газопровод «не соответствует предписаниям» Европейского союза, также отметив, что для перекачки газа оператору трубопровода необходимо получить одобрение немецкого регулятора, а его не могут одобрить без соответствия энергетическим правилам Евросоюза. Позже она объяснила свои слова тем, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании Nord Sream 2 AG, поскольку для прохождения процедуры необходимо отвечать требованиям Третьего энергопакета Европейского союза, среди которых анбандлинг - необходимость разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа.