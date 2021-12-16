Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за штамма коронавируса «омикрон»

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ревакцинацию от коронавирусной инфекции, возможно, придется проводить чаще на фоне нового штамма коронавируса «омикрон». Такое заявление в четверг, 16 декабря, сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер напомнила, что в странах, где штамм «омикрон» уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев, однако она отметила необходимость получить дополнительную информацию.

«Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получению дополнительной информации»,- сказала Голикова во время своего выступления в Госдуме.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировали уже 25 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции омикрон. Вице-премьер уточнила, что заболевание выявили в Москве, Московской области, а также городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.