Штамм "омикрон" выявлен у российского 22-летнего студента, прибывшего из Конго

Штамм "омикрон" выявлен у 22-летнего студента, прибывшего из Конго Фото: Светлана Макеева

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен у 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), который прибыл из Конго. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

«У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения … подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон"», - говорится в заявлении, где отмечается, что проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что заболевший изолирован в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя, и за ними установлено медицинское наблюдение. «Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора по Ростовской области», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 16 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент в стране зарегистрировали уже 25 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», отметив, что заражение выявили в Москве, Московской области, а также городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.