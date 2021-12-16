Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Документ предполагает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которым совершеннолетние россияне смогут посещать общественные места при предъявлении сертификатов о прививке от коронавируса, о том, что человек переболел им или документа о медотводе от вакцинации.

Действие закона о медицинских сертификатах на будет распространяться на аптеки, продуктовые магазины с продуктами и магазины, продающие товары первой необходимости. Новые нормы будут действовать до 1 июня 2022. Россияне, которые еще не получили QR-код, до 1 февраля 2022 при посещении общественных мест могут предъявлять отрицательные ПЦР-тест. После этой даты такая возможность будет только у тех, у кого есть медицинский отвод.

«Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более он точно не про QR-коды. Мы говорим о едином документе: электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории России. Этот документ содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе от вакцинации. А штриховой код внутри него – это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия этого документа», –пояснила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Напомним, сайт kp.ru разбирался, как QR-коды на транспорте и в общественных местах смогут защитить россиян.