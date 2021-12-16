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Здоровье16 декабря 2021 13:06

Главный врач Англии считает, что штамм "омикрон" быстро достигнет пика, но и быстро пойдет на спад

По словам эксперта, в ближайшие недели в Великобритании рост заражений будет «довольно впечатляющим»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Главный врач Англии считает, что штамм "омикрон" быстро достигнет пика, но и быстро пойдет на спад

Главный врач Англии считает, что штамм "омикрон" быстро достигнет пика, но и быстро пойдет на спад

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Волна заражений новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» быстро достигнет пика, однако также быстро пойдет на спад. Такое мнение высказал главный врач Англии Крис Уитти

«Вероятно, он достигнет пика действительно довольно быстро, и я ожидаю, что это заставит его успокоиться быстрее, чем предыдущие пики», - заявил специалист.

Уитти назвал две причины для подобного развития событий. По его мнению, заражения быстро пойдут на спад, поскольку предпринимаются все меры предосторожности, а также все большее число граждан вакцинируется от коронавируса и приобретает иммунитет.

Однако, по словам эксперта, в ближайшие недели в Великобритании рост заражений будет «довольно впечатляющим». Уитти обратил внимание, что сейчас специалисты в области здравоохранения исследуют вирус и надеются получить информацию о нем до нового года.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что ревакцинацию от коронавирусной инфекции придется проводить чаще на фоне нового штамма коронавируса «омикрон».