МИД РФ обещал ответить на запрет Литвой транзита грузов из Белоруссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия не оставит без внимания запрет властями Литвы транзита грузов из Белоруссии, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как отметила дипломат, информация о возможном запрете транзита вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность».

«Разумеется, ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России. Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области», – сказано в комментарии Захарова на сайте МИД РФ.

Представитель ведомства подчеркнула, что планируемый Вильнюсом запрет на транзит грузов из Белоруссии – тупиковое решение, так как может негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения региона.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство транспорта Литвы подготовило законопроект о запрете транзита товаров из Белоруссии. Документ предполагает санкции в отношении не только закупаемой напрямую в Белоруссии продукции, но и косвенно поставляемую из этой страны.