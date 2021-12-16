Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 декабря 2021 13:34

МИД РФ обещал ответить на запрет Литвой транзита грузов из Белоруссии

Ограничения могут негативно сказаться на экономике Калиниградской области, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
МИД РФ обещал ответить на запрет Литвой транзита грузов из Белоруссии

МИД РФ обещал ответить на запрет Литвой транзита грузов из Белоруссии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия не оставит без внимания запрет властями Литвы транзита грузов из Белоруссии, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как отметила дипломат, информация о возможном запрете транзита вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность».

«Разумеется, ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России. Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области», – сказано в комментарии Захарова на сайте МИД РФ.

Представитель ведомства подчеркнула, что планируемый Вильнюсом запрет на транзит грузов из Белоруссии – тупиковое решение, так как может негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения региона.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство транспорта Литвы подготовило законопроект о запрете транзита товаров из Белоруссии. Документ предполагает санкции в отношении не только закупаемой напрямую в Белоруссии продукции, но и косвенно поставляемую из этой страны.