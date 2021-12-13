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Политика13 декабря 2021 11:30

В Литве подготовили законопроект о запрете транзита товаров из Белоруссии

Минтранс Литвы предлагает запретить транзит товаров из Белоруссии
Мария ПАВЛОВА
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Минтранс Литвы предложил запретить транзит товаров из Белоруссии.

Минтранс Литвы предложил запретить транзит товаров из Белоруссии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Законопроект о запрете транзита товаров из Белоруссии подготовило Министерство транспорта Литвы. Предполагается наложить санкции не только на закупаемую напрямую в Белоруссии продукцию, но и косвенно поставляемую из этой страны, передает агентство BNS.

В законопроекте прописано, что сделки, заключенные до введения санкций, должны быть немедленно расторгнуты или приостановлены на время, пока действуют санкции, а новые сделки, реализация которых противоречит действующим санкциям, заключать запрещается. Это касается как юридических, так и физических лиц. Отдельно отмечается, что такой закон помешал бы транзиту через территорию Литвы удобрений «Беларуськалия».

В министерстве заявили, что этот закон позволит обезопасить Литву от гибридной агрессии Белоруссии.

Ранее сообщалось, что предприятие «Беларуськалий» попало в санкционный список Великобритании. Санкции введены из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии со странами ЕС.

Министр транспорта и министр иностранных дел Литвы написали заявления об отставке из-за продолжающегося транзита продукции «Беларуськалия» через Литву на фоне наложенных на это предприятие санкций.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае введения Евросоюзом санкций, которые приблизят ситуацию в стране к чрезвычайной, Белоруссия перекроет транзит российского газа в Европу.