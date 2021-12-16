Минпромторг не планирует заключать новые соглашения по сдерживанию цен на продукты

Виктор Евтухов считает, что сейчас рынки "весьма и весьма сбалансированы" Фото: Евгения ГУСЕВА

Минпромторг России не обсуждает заключение новых соглашений по стабилизации цен на сахар и масло, заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в четверг, 16 декабря 2021 года.

"Да, действительно, эти два соглашения позволили сдержать рост цен на эти два продукта, но все-таки мы считаем, что в будущем - без заключения подобных соглашений, - подчеркнул Евтухов. - Необходимо использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки продовольственных рынков".

По его словам, необходимый эффект от точечного регулирования был получен, и теперь рынки "весьма и весьма сбалансированы".

Напомним, речь идет о специальных договорах, заключенных Минсельхозом и Минпромторгом с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Соглашения фиксировали стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и не выше 46 рублей для розничных покупателей. Один литр масла, согласно договору, должен быть на уровне 95 и 110 рублей, соответственно.

Согласно решению кабмина, цены на сахарный песок оставались в рамках соглашения до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, и призвал не увлекаться и не "впадать в так называемый регуляторный раж". По его словам, такое административное регулирование в итоге может привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций.