Reuters: Центробанк обсуждает возможность запрета на вложения в криптовалюты

Центробанк обсуждает возможность запрета на вложения в криптовалюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России рассматривает возможность запрета на вложения в криповалюты, сейчас этот вопрос обсуждается с экспертами и участниками финансового рынка, рассказали источники, близкие к Центробанку.

Если идея будет оформлена законодательно, запрет может быть наложен только на новые покупки криптоактивов. Вместе с тем не исключено, что ЦБ намерен полностью запретить цифровые валюты, сообщает Reuters.

Инициатива связана с опасениями регулятора относительно рисков для финансовой стабильности на фоне увеличивающегося количества криптовалют, отмечается в сообщении. Напомним, они были легализованы в России в 2020 году, однако ЦБ запертил использовать их в качестве платежного средства.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, Россия не готова признать биткоин официальным платежным средством. По его словам, полное признание криптовалюты в качестве платежного инструмента не принесет ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, а поэтому «нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России по-прежнему против признания биткоина официальным платежным средством для расчетов внутри России.