Европарламент принял резолюцию о подготовке санкций против России на случай войны с Украиной

Европарламент утвердил резолюцию о подготовке санкций против России Фото: REUTERS

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию по подготовке санкций против России на случай ее агрессии против Украины. Документ поддержали 548 парламентариев, 69 выступили против, 54 воздержались.

В резолюции Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля обеспечить готовность стран Евросоюза "быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами".

В качестве возможных санкций приводится расширение списка физических лиц, чьи активы в Европе будут заморожены, а также отключение страны от платежной системы SWIFT.

Кроме того, предлагается воздержаться от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и уменьшить зависимость Европы от российских энергоресурсов.

Отметим, что решения Европарламента носят рекомендательный характер. Они не обязательны к выполнению, но в зачастую лидеры стран ЕС к ним прислушиваются.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но подчеркнул, что страна вправе защищать свою безопасность. Такое заявление он сделал в среду 8 декабря во время пресс-конференции. Также Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, возможно ли нападение России на Украину.

Напомним, уже несколько недель США и Евросоюз раздувают настоящую истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. И хотя в реальности ни один российский солдат границу не пересек, у Вашингтона уже готов пакет "адских санкций".