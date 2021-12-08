Путин назвал провокационным вопрос о возможности нападения России на Украину. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но подчеркнул, что страна вправе защищать свою безопасность. Такое заявление он сделал в среду 8 декабря во время пресс-конференции. Также Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, возможно ли нападение России на Украину.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе», - сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что миролюбие как основной тезис российской внешней политики он обсуждает со всеми партнерами.

«Мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника - президента США господина Байдена», - отметил Путин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Владимир Путин назвал конструктивными свои переговоры с лидером США Джо Байденом, но выразил сожаление, что блок НАТО ведет в отношении РФ конфронтационную линию.