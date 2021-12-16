Цена на газ в Европе превысила 1 700 долларов впервые с октября 2021 Фото: Shutterstock

Цена газа в Европе впервые с октября этого года поднялась выше 1 700 долларов за тысячу кубометров. Рост цен на торгах в четверг, 16 декабря, составил почти 10% после того, как российский холдинг «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу, 17 декабря.

Стоимость январского фьючерса на нидерландском хабе TTF к 10:05 по московскомц времени возросла до 1 705 долларов за тысячу кубометров. Спустя 10 минут его цена упала до отметки 1 653 долларов за тысячу кубов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Напомним, в четверг, 16 декабря, стоимость газа в Европе впервые с октября 2021 превысила 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, ранее исполнительный директор немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке заявил, что газовые хранилища в Германии заполнены ниже уровня в 60%. По его словам, это исторически низкий показатель за последние несколько лет.