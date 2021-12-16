Байден подписал закон об увеличении порога госдолга США до 31,4 триллиона долларов Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал закон о повышении государственного долга США до 31,4 триллиона долларов, говорится в распространенном Белым домом сообщении.

Таким образом, порог госдолга страны был увеличен на 2,5 триллиона долларов. Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, в том случае, если бы президент не подписал закон, Вашингтон мог столкнуться с дефицитом средств на финансирование работы правительства страны.

Благодаря закону, правительство США сможет покрывать свои обязательства до 2023 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитики Двухпартийного политического центра Соединенных Штатов предсказали стране дефолт, если власти не поднимут потолок государственного долга. Он мог наступить для США между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года, сообщали эксперты.