Регулятор Евросоюза одобрил препарат против коронавируса Paxlovid от компании Pfizer Фото: REUTERS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение в Евросоюзе препарата Paxlovid для лечения коронавирусной инфекции.

«Препарат, пока еще не одобренный в ЕС, может использоваться для лечения взрослых с повышенным риском тяжелого течения заболевания коронавирусом, которым не требуется дополнительный кислород. Paxlovid должен применяться в течение пяти дней с появления первых симптомов», – сообщается на сайте EMA.

Как отмечает регулятор, препарат не может применяться с другими лекарствами. Сейчас он проходит последовательную экспертизу, за ней, вероятно, последует регистрация Paxlovid.

Исследование показало, что лекарство снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса на 89% в течение трех дней после появления первых симптомов. Вероятность госпитализации пациентов не из группы риска при лечении Paxlovid падает на 70%, сказано в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, фармкомпания Pfizer проведет в России клинические испытания препарата Paxlovid, предназначенного для профилактики коронавирусной инфекции –Росздравнадзор выдал соответствующее разрешение в ноябре 2021.