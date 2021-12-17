В Москву привезли главную елку страны

Главную новогоднюю елку страны доставил в Кремль специальный автопоезд Фото: Кадр видео

Вечером 16 декабря в Московский Кремль привезли главную елку страны, которую позже установят на Соборной площади. Лесную красавицу доставил из подмосковного Щелково специальный автопоезд.

Перед Спасскими воротами фура остановилась, из кабины вышел одетый в костюм Деда Мороза водитель. Он передал сотруднику службы охраны Кремля специальную «Подорожную грамоту» и доложил о прибытии праздничного груза.

«Елка себя чувствует хорошо, и теперь будет радовать детей», сказал водитель журналистам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, главную елку России выбрали задолго до наступления зимы, лесники оберегали ее, а 14 декабря аккуратно спилили и погрузили на автопоезд. В этом году украшать Соборную площадь Кремля в новогодние праздники будет 90-летняя елочка высотой 28 метров, которую выбрали из 37 елей, росших в подмосковных лесах.