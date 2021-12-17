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Политика17 декабря 2021 0:30

На саммите ЕС из-за разногласий не смогли принять итоговое заявление по энергетическому кризису в Европе

По словам главы Евросовета, изначально было понятно, что за день достичь соглашения не получится
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе

Фото: REUTERS

В четверг участники саммита ЕС не смогли принять итоговое заявление по энергетическому кризису в Европе из-за разногласий между главами государств и правительств стран Евросоюза.

«Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите», - сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что «энергетический кризис – очень серьезный и важный вопрос, решению которого привержены все лидеры».

«Но было понятно, что сегодня мы не сможем достичь соглашения», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в четверг, 16 декабря, стоимость газа в Европе впервые с октября 2021 превысила 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, ранее исполнительный директор немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке заявил, что газовые хранилища в Германии заполнены ниже уровня в 60%. По его словам, это исторически низкий показатель за последние несколько лет.