Канцлер ФРГ сообщил, что ЕС готовит меры на случай военного конфликта России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS

Европейский союз готовят меры на случай военного конфликта между России и Украины, лидеры стран ЕС взвешивают все «за» и «против», оценивают возможные последствия и эффективность подобных шагов, однако надеются на мирное развитие ситуации.

Об этом в ночь на пятницу, 17 декабря, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы обсуждаем меры, к которым можем прибегнуть в случае, если не удастся добиться мирного развития ситуации. Но то, что мы это делаем, что мы оцениваем отдельные меры, их последствия и эффективность, – это только подготовка на случай, до которого не должно доходить», - приводит слова преемника Меркель ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что США призывают Евросоюз заранее подготовить пакет санкций против энергетического и банковского секторов России на случай пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины.

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