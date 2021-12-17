Bloomberg: США призывают ЕС ввести санкции против энергетики и банков России

Администрация США подталкивает Евросоюз к подготовке пакета санкций против России Фото: REUTERS

Американские власти призывают Евросоюз на случай пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины заранее подготовить пакет санкций против энергетического и банковского секторов России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в администрации США.

Собеседники агентства отмечают, что если Вашингтону удастся договориться с Брюсселем по конкретным санкциям, это «станет четким сигналом» для Москвы, однако пока неясно, какие именно меры могут быть предприняты, поскольку этот вопрос находится только в стадии обсуждения.

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От выражения солидарности до поставки вооружений. Если будет кому поставлять (подробности).