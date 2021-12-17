Российские сотовые операторы собираются повысить цены на 6–10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские операторы сотовой связи собираются повысить тарифы на 6-10% с начала следующего года.

Как передают «Известия», данный вопрос пока только обсуждается и окончательного решения не принято, однако специалисты допускают такой вариант из-за увеличения расходов при снижении доходов. В частности, расходы связаны с переходом многих клиентов на удаленку и повышением пропускной способности сети. Кроме того, повышение эксперты указывают на инфляцию, рост ставок аренды, инвестирование сетей и многие другие факторы.

Тем не менее, отмечается, что сегодня повышать тарифы напрямую стало сложнее. Ситуацию на рынке услуг пристально отслеживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая заявила, что не видит обоснованности повышения тарифов с начала 2022 года.

В ФАС заявили, что на сегодняшний день у ведомства нет подтверждения «экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи». «При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования», - прокомментировала Федеральная антимонопольная служба возможное повышение тарифов.

Напомним, ранее опрос показал, что цены на сотовую связь в России перестали расти с начала текущего года. О некотором повышении стоимости услуг сотовых компаний сообщили только 9% опрошенных.