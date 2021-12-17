Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД при помощи приложения Фото: Евгения ГУСЕВА

В следующем году граждане смогут «штрафовать» друг друга за нарушения ПДД с помощью нового приложения «Народный инспектор».

Как передает Autonews, новое приложение появится на базе «Помощника Москвы», а 1 июля 2022 года правительство внесет необходимые изменения в законодательство, и россияне смогут выявлять нарушителей ПДД, после чего отправлять соответствующие жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», а также на газонах и за неоплату парковки,

Напомним, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит вопрос введения уголовное ответственности за повторное нарушение ПДД. Также парламентарии собираются рассмотреть вопрос конфискации транспортных средств, на которых были нарушены правила.