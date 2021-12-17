«Газпром» забронировал мощность «Ямал – Европы» на 14% меньше обычного объема Фото: REUTERS

Компания «Газпром» все же забронировала мощность для транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польши в пятницу, 17 декабря, однако на 14% меньше обычного объема. Об этом свидетельствуют результаты аукциона на площадке GSA Platform.

Согласно итогам аукциона, была выкуплена мощность в 27 миллионов кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Как правило российская компания бронировала в данной точке 31,4 миллиона кубометров мощности.

Ранее состоялся регулярный аукцион на мощность польского участка «Ямал-Европа» на сутки вперед. Для бронирования представили 89,1 миллиона кубометров, которые в итоге остались невостребованными, что спровоцировало скачок цен на газ более 1 700 долларов за тысячу кубометров.

Газопровод «Ямал-Европа» является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженностью превышает 2 тысячи километров, а сам трубопровод проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу, что при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу по трубопроводу «Ямал - Европа».