Финал «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса у участниц конкурса Фото: Facebook

Оргкомитет принял решение отложить финал международного конкурса красоты «Мисс Мира - 2021», который должен был состояться в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Причиной стали случаи заражения коронавируса среди участниц и персонала. Об этом организаторы.

В сообщении говорится, что конкурс увеличивает риски заражения коронавирусом на сцене и в гримерке, потому ввели дополнительные меры безопасности. Финал обещают провести в Пуэрто-Рико в Колизее Хосе Мигель Агрело в течение 90 дней.

Уточняется, что решение принято после встречи с вирусологами и медицинскими специалистами, нанятыми для наблюдения за конкурсом, а также обсуждения с департаментом здравоохранения Пуэрто-Рико.

«Следующим шагом, по мнению медицинских экспертов, является немедленный карантин, ожидающий наблюдения, и дальнейшее тестирование согласно лучшим практикам в подобных ситуациях», – говорится в сообщении, опубликованном организаторами в Facebook.

Всех заболевших коронавирусом отправили на карантин под наблюдение медработников. Они смогут вернуться в домой только после разрешения врачей.

«Мы очень ждем возвращения наших участников (которых мы уже знаем и любим), чтобы побороться за корону Мисс Мира», – заявил генеральный директор Miss World Ltd Джулия Морли.

70-й конкурс «Мисс Мира» из-за коронавируса был перенесен с 2020 на 2021 год. В нем принимают участие девушки 98 стран. Россия в этом году не представлена.

Напомним, накануне прошел конкурс «Мисс Вселенная - 2021», на котором образ конкурсантки от Японии привел к скандалу.