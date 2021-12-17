Москвич арестован на девять суток за прогулку по тоннелю метро

Москвич дождался прибытия поезда, после чего спустился в тоннель Фото: МВД Медиа

38-летнего жителя Москвы арестовали за попытку прогуляться по тоннелю столичного метрополитена, сообщает "МВД Медиа".

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что па станции метро "Площадь Революции" нарушитель правопорядка дождался остановки электропоезда, после чего спустился на ж/д полотно и направился в вглубь тоннеля.

Противоправную прогулку пресекли сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене. Они задержали нарушителя.

Действия москвича квалифицировали по ч. 3 ст. 11.15.1. КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Суд назначил ему девять суток административного ареста.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили 7 декабря движение поездов по новому участку Большой кольцевой линии от станции "Каховская" до станции "Терехово". Для пассажиров теперь доступны 9 новых станций. Еще одна вновь начала работать после реконструкции.