Китай пообещал защищать безопасность в мире на основе консенсуса Путина и Си Цзиньпина Фото: REUTERS

Пекин намерен решительно защищать безопасность в мире на основе взаимопонимания, достигнутого президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такое заявление в пятницу, 17 декабря, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

«Мы продолжим действовать в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами КНР и России ... и будем вносить активный вклад в постоянное поддержание всеобщей региональной и глобальной безопасности», - заявил дипломат, комментируя вопрос о перспективах сотрудничества Пекина с Россией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности.

Как отметил представителя МИД КНР, отдельные государства, стремясь установить свою гегемонию в мире, «пытаются создать новые военные объединения», которые ведут к эскалации напряженности в регионе», в то время как Пекин и Москва «решительно против подобных действий».

Напомним, в минувшую среду, 15 декабря, состоялись переговоры Путина с председателем КНР. Как отметил российского лидера, сотрудничество России и Китая является «образцом международного сотрудничества в 21 веке».