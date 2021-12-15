Путин назвал отношения России и Китая «образцом международного сотрудничества в 21 веке»

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином назвал российско-китайские отношения «образцом международного сотрудничества в 21 веке».

В начале переговоров главы государств помахали друг другу и приветственно улыбнулись.

Он отметил, что переговоры по видеосвязи позволят сторонам обсудить развитие отношений двух стран, стратегическое взаимодействие и прочее.

- Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, — сказал Путин.

Напомним, 15 декабря начались переговоры Путина с председателем КНР. Президент РФ отметил, что товарооборот между двумя странами увеличился на 31%, побив рекордные показатели допандемийного 2020 года.

Си Цзиньпин ответил, что ценит усилия российского лидера Владимира Путина по защите отношений Китая и РФ. Он добавил, что российско-китайские отношения выстояли на фоне мировых перемен и «турбулентности».

Кроме того, Путин объявил о намерении посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, которое состоится в феврале 2022 года. Он также рассчитывает лично встретиться с Си Цзиньпином.