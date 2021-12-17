Депутат бундестага заявил, что в интересах Германии признать Крым российским

По мнению депутата, атмосферу вокруг России нагнетают США и НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ

Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт выразил свое мнение по внешней политике относительно России. По его мнению, ФРГ стоило бы признать Крым российским и выстраивать отношения между странами на этом основании.

"В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки", - заявил Шмидт в комментарии для РИА Новости.

Политик отметил, что нормализация отношений России и Германии возможна, но она не в интересах большой политики - против этого, по мнению Шмидта, выступают США и блок НАТО. Они нагнетают атмосферу во внешней политике, используя Крым как повод, считает член бундестага.

"Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага", - заявил Шмидт.

Как ранее писал сайт kp.ru, два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Германии. Об этом объявила в среду 15 декабря руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок. В министерство иностранных дел Германии был вызван посол Российской Федерации, которому было объявлено, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ.