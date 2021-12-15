Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что два российских дипломата объявлены персонами нон грата в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Фото: REUTERS

Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Германии. Об этом объявила в среду 15 декабря руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок. В министерство иностранных дел Германии был вызван посол Российской Федерации, которому было объявлено, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ. Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Власти Германии объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — цитирует Бербок РИА Новости.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что Верховный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Соколова (Красикова). Соколова обвиняли в убийстве 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года велосипедистом, который дважды выстрелил в него, проезжая мимо. Сообщалось, что убитый гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке террористических актов в Беслане и Москве в 2004 году, а также имел связи с ЦРУ. В Берлине он жил, получив статус беженца.