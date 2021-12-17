Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 декабря 2021 9:45

МИД РФ призывал Евросоюз не политизировать процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации

В ведомстве выразили надежду на скорое достижение результата
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
МИД РФ призывал Евросоюз не политизировать процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации

МИД РФ призывал Евросоюз не политизировать процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва призывает Европейский союз не политизировать процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса и искусственно не препятствовать данным переговорам. Такое заявление в пятницу, 17 декабря, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы занимаемся этой проблемой, надеемся, что результаты будут достигнуты в достаточно короткий период времени. Исходим из того, что, поскольку речь идет об облегчении жизни людей, свободе передвижения, Евросоюз не будет это политизировать и не будет искусственно препятствовать этому процессу», - приводит ТАСС слова дипломата.

Замглавы внешнеполитического ведомства также сообщил, что Россия надеется на скорое достижение результата в процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса с Евросоюзом.

Напомним, ранее постпред России при ЕС сообщил о трудностях с взаимным признанием ковид-сертификатов, отметив, что технических проблем в вопросе не меньше, чем организационных.