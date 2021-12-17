Портал поставщиков подвёл итоги серии хакатонов 2021 года

Фото предоставлено "Порталом поставщиков"

В шести российских регионах завершилась серия хакатонов Tender Hack. Участие в них приняли 168 команд из 16 городов. Организатором выступил столичный Департамент по конкурентной политике при технологической поддержке площадки «Росэлторг» – крупнейшего федерального оператора электронных торгов для государственных заказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий.

Главный итог соревнований - пакет инновационных решений, взятых в разработку Порталом поставщиков. Участникам есть чем гордиться, ведь Портал поставщиков – это ключевой сервис для предпринимателей, включенный в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах.

Соревнования проходили в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. Всего свои силы попробовали 632 человека – студенты и опытные профессионалы, IT- и Big Data-специалисты. Кстати, участие было бесплатным. А вот общий призовой фонд Tender Hack составил 2,4 миллиона рублей.

Во время трехдневных турниров команды-участники разрабатывали новые сервисы для электронных закупок. Участников консультировали эксперты Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике и электронной торговой площадки «Росэлторг».

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, подобные мероприятия не только развивают соревновательный дух и практические навыки у молодых специалистов, но и стимулируют интерес к сфере разработки, анализа данных и машинного обучения. Кроме того, участие в хакатоне дает бесценный опыт общения со своими единомышленникам и прямыми заказчиками, возможность проверить свою команду в реальных условиях, пополнить портфолио «живым» кейсом».

В «Росэлторг» подтверждают, что формат хакатона часто позволяет найти неординарные решения.

В каждом хакатоне была выбрана тройка команд-победителей. Например, в Новосибирске все призовые места достались командам города. Первое место - у Talkiiing, второе – Life, а замкнули тройку Dungeon hacksters. А в Казани главный приз - у екатеринбуржцев LinguisticBotXSmartHomeHub, в Екатеринбурге - у местной команды Http://bit.ly/tenderhack_team. В Самаре - у KOBIX из г. Туймазы, в Красноярске - у местной команды «Серпентарий».

Заключительный турнир Tender Hack прошел в Ростове-на-Дону. Все призовые места заняли ростовчане - RuralVibe, Nevermind, Computerhandwerker, Spulke und partnerzen. По словам организаторов, в 2022 году серия хакатонов продолжится.