Центробанк прогнозирует инфляцию в 4-4,5% на конец 2022 года

В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 17 декабря, в Центробанке прошло заседание совета директоров. По его итогам регулятор выпустил релиз, в котором дал прогноз по инфляции в России на конец следующего, 2022 года.

Как говорится в сообщении банка по итогам заседания, проводимая ЦБ денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и на возвращение годовой инфляции к 4%. Добиться этого, считают в регуляторе, получится не сразу, однако в 2022 получится максимально приблизиться к этой цифре - по прогнозу, инфляция на конец следующего года составит 4-4,5% в годовом выражении.

"В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в сообщении Банка России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 декабря, Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 8,5%. Это седьмое подряд повышение ставки с марта 2021 года. Таким образом ставка стала максимальной с сентября-октября 2017 года.