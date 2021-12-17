Рябков заявил, что реакция США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности не обнадеживает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция Вашингтона и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности на сегодняшний день не обнадеживает. Такое заявление в пятницу, 17 декабря, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что российские предложения отвергаются под надуманными предлогами.

«Мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, а также перед их союзниками целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения. Мы следим за реакцией, реакция пока не обнадеживает», - заявил дипломат в интервью «Интерфаксу».

Рябков заявил, Москва готова к переговорам на базе своих предложений, однако пока видит только то, что предложения «отвергаются под надуманными предлогами». «Мы сами ультиматумов не выдвигаем, и никому не позволим разговаривать таким языком с собой», - добавил он.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что серьезных инициатив возобновить совет Россия-НАТО нет. В ведомства сообщили, что альянс оставил без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации.