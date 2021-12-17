В МИД заявили, что серьезных инициатив возобновить совет Россия-НАТО нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Североатлантический альянс оставил без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации, а также не представил каких-либо конкретных и серьезных инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Никаких конкретных серьезных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа», - приводит РИА Новости слова замглавы внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что Североатлантический альянс продолжает расширение, несмотря на протесты Москвы, напомнив, что альянс уже принял Черногорию и Северную Македонию. Кроме того, он сообщил, что альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для России, отметив, что новая стратегическая концепция альянса указывает на важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины».